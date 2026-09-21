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Три единоросса победили на выборах в Госдуму от Алтайского края по одномандатным округам

Три единоросса победили на выборах в Госдуму от Алтайского края по одномандатным округам

По всем трем округам подсчитано уже 100% протоколов УИК Кандидаты от "Единой России" одерживают уверенную победу на выборах в Государственную Думу по всем трем одномандатным округам.

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