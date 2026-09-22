Появилась запись звонка в скорую в момент смерти сына Синди Кроуфорд

Журналисты опубликовали аудиозапись звонка, сделанного в службу 911 после обнаружения тела Пресли Гербера, сына американской супермодели Синди Кроуфорд.
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