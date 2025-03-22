В Самарской области полицейские задержали ранее судимого за хранение наркотиков местного жителя за приготовление к сбыту запрещенных веществ

В марте текущего года оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Отрадному во время оперативно-разыскных мероприятий на территории города на одной из улиц в ночное время заметили мужчину в одежде черного цвета, который быстрым шагом передвигался между домов.
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