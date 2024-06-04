Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству в отличие от действующего главы государства Джо Байдена, который ставит на первое место изменение климата.
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