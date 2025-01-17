Оператор морской линии в Калининград запустил перевозку радиоактивных материалов

Оператор морской линии в Калининграде инициировал проект по транспортировке радиоактивных материалов и впервые осуществил доставку груза 7 класса опасности из Калининградской области на основную территорию России.
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