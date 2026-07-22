Русская весна
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Русская весна

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В Сети обрушились с критикой на Пашиняна (ВИДЕО)

В Сети обрушились с критикой на Пашиняна (ВИДЕО)

Более полутысячи гневных комментариев меньше чем за сутки оставили пользователи интернета, комментируя протест фермеров в Армении, которые не смогли реализовать овощную продукцию и перекрыли дорогу в Иран, выяснило РИА Новости, изучив отзывы.

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