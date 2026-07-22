В Сети обрушились с критикой на Пашиняна (ВИДЕО)

Более полутысячи гневных комментариев меньше чем за сутки оставили пользователи интернета, комментируя протест фермеров в Армении, которые не смогли реализовать овощную продукцию и перекрыли дорогу в Иран, выяснило РИА Новости, изучив отзывы.