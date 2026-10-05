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Член штаба Ирландии Дойл заявил, что в него плюнул игрок Израиля. Тренер ирландцев Хадльгримссон заявил: «Не видел этого, ситуацию изучат. Нас пытались запугать с начала матча»

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон высказался об инциденте в перерыве матча с Израилем.

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