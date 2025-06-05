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Генералы угольных шахт. Как братья Торсуевы оказались на Донбассе? Чем занимаются Электроник и Сыроежкин

Генералы угольных шахт. Как братья Торсуевы оказались на Донбассе? Чем занимаются Электроник и Сыроежкин

Актёры-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы вернулись из очередной командировки на Донбасс. Они получили казачьи чины генералов от Великого Братства Казачьих войск.

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