Артем Несин, 8 лет, несовершенный остеогенез, требуется операция, 747 780 ₽

Артему Несину восемь лет, у него несовершенный остеогенез – очень ломкие кости. Читатели Русфонда много лет оплачивают лечение Артема в московской клинике GMS, где системно подходят к терапии и реабилитации детей с этим заболеванием.
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