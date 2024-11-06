Пил с Высоцким, не хотел сниматься в кино и ушел работать в магазин: Валерий Зубарев – актер фильма “Доживем до понедельника”

Раннее утро октября окутывало Москву холодной дымкой, пробуждая город от сладкой тишины ночи. На улицах неспешно начиналась жизнь, но где-то в этом огромном мегаполисе звезда уже начинала свой путь на закате, оставляя лишь тусклое воспоминание о детских мечтах и родительской надежде.