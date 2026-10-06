Почему немецкая копия «Катюши» так и не стала массовым оружием

Когда речь заходит о реактивной артиллерии Второй мировой, чаще всего вспоминают советскую «Катюшу». Её залпы стали символом огневой мощи Красной армии.
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