Блогер Суворкин рассказал об интиме Седоковой и Кокорина

Во время съемок "Выжить в Дубае" певица Анна Седокова изменяла еще официальному мужу Янису Тимме. На это намекала Надежда Сысоева и близкие друзья баскетболиста, которые утверждали, что интимные отношения у артистки были с известным футболистом.
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