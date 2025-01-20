Блогер Суворкин рассказал об интиме Седоковой и Кокорина

Во время съемок "Выжить в Дубае" певица Анна Седокова изменяла еще официальному мужу Янису Тимме. На это намекала Надежда Сысоева и близкие друзья баскетболиста, которые утверждали, что интимные отношения у артистки были с известным футболистом.