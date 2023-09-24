Неспешный разговор

20 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ?!
  • Иван Петров
    На кружке изображена тупость, которая выдает тебя ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ?!
  • Людмила Фирстова (Таран)
    А никто не собирается присоединять Украину, почитайте что по этому поводу говорит президент, нет такой цели у СВО!Голос Мордора: У ...

Чудовищный грабёж: стало известно, сколько миллиардов Франция получала от Африки

Чудовищный грабёж: стало известно, сколько миллиардов Франция получала от Африки

Мы несправедливы к Франции! Считается, что жуткие бесчинства колониалистов в пробковых шлемах – это англосаксы, это Голландия и прочие, а вот Франция – это добренький Луи де Фюнес, это Пьер Ришар, Бельмондо, Депардье (которому у нас дали квартиру).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Это что за чушь вы несёте?Большей глупости я ещё не читала!Вы рекорд побили&quot;
Ответить
7 час.
Иван Агеев
Как написали, так и воспроизвела. Типичный хохляцкий текст, ничего общего с реальностью не имеющий.
Ответить
5 час.
Людмила Фирстова
Ванечка, это я поняла, они приходят к нам на сайт и несут полную околесицу, таких сразу видно
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх