Чудовищный грабёж: стало известно, сколько миллиардов Франция получала от Африки

Мы несправедливы к Франции! Считается, что жуткие бесчинства колониалистов в пробковых шлемах – это англосаксы, это Голландия и прочие, а вот Франция – это добренький Луи де Фюнес, это Пьер Ришар, Бельмондо, Депардье (которому у нас дали квартиру).