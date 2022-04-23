«Юта» проигрывала 4 очка за полминуты до окончания 4-го матча с «Далласом», но сумела победить

«Юта» вырвала победу над «Далласом» в концовке 4-го матча серии первого раунда плей-офф. За 40 секунд до сирены защитник «Мэверикс» Лука Дончич вывел свою команду на 4 очка вперед (99:95).
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