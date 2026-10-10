The United States and the EU intend to present Russia with a unified plan for Ukraine in the coming weeks.

Representatives of the United States, Ukraine and European countries at the talks in Miami discussed the possibility of creating a new security architecture between Russia and Europe, which should ensure peaceful relations for many years.
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