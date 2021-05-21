Иван иди домой... Как трое российских моряков навели порядок в Рижском автобусе

Сергей ЕАвто-мотоИван иди домой... Как трое российских моряков навели порядок в Рижском автобусе Мне было 14 лет, когда меня, как сына оккупанта мурыжили, как свидетеля в Рижском отделении милиции.Вернуться к статье139НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьННиколайПроявил бы ВОЛЮ политическую эта шавка американская - трус меченый Горби и всё было бы на своих местах! Устроил бы вторую Тянь-ань-Мень и всё было бы абге махт!Валерий Скрипниковколя правильно: абгемахтННиколайИзвините, но не знаю немецкий настолько хорошо. Буду знать!Владимр СемкинМолодец, а теперь надо эьих безмозглых лютиков в британию отправитьAlex KrivoЯ так думаю ты парень и уже вырос из подросткового возраста. Так собирайтесь все русские, создавайте свои боевые отряды, создавайте свою-русскую партию, чтобы со временем освободить страну от фашистских недобитков. Негоже русскому человеку жить в рабстве.ЕАЕвгений АлексеенкоПоддерживаю эту идею,молодец!ААлексейЭто свинство было практически во всех "братских" республиках. И об этом надо помнить.Аманда ЛиНе братья они нам! Гниды фашистские!Vladimir LioubimcevКогда распался Союз, во всех республиках обрадовались, думали, что "счастье к ним пришло"...ААнатолийПрибалтику я знаю хорошо. С начала шестидесятых уже пришлось посещать её всю. От Калининграда до Ленинграда через совремённых карликов русофобских. Да и тогда они не русофилами были. Но только чувства свои выражали, например, в туалете на стенках , выцарапав, что-то типа "русские вон из Риги". В открытую - боялись. Сильно получали по морде. Я помню случай, характеризующий даже силовые структуры приебалтов. Меня в Риге ошибочно, довольно грубо, задержали двое сотрудников милиции (оперов в гражданском) Показали продавщице магазина, который только что обворовали, среди белого дня. Та показала им, что это не тот, кого они ищут. Меня отпустили. Я попросил сотрудников извиниться. Один из них, посмотрев на меня, на ломаном русском произнёс...мы нэ извыняемся....Я только потом, спустя годы понял, кто это "МЫ". А было это в 1963 году. А вообще и латыши и эстонцы и литовцы ребята как ребята. И служили вместе и работали. Но вот, что может с народом сделать гнойная элита и гнилой бомонд, видим сейчас на Окраине и в ПриЕбалтике.Юрий КоршуновКогда я с ними в Афгане служил то нормальные пацаны были, как и все остальные. Война всех ровняет. А когда поехал по профсоюзной путёвке с женой в Вильнюс ни одна собака именно собака не пустила нас за столик пива попить в кабаке и официант отказался обслуживать. Начало 80-х было. Так мерзко на душе было, что хотелось гранату им кинуть в их шалман, жалко что кончились в Афгане.Мельников АлександрНемецкие и шведские рыцари в отнюдь не таком уж далёком прошлом устраивали охоту "на свиней". А знаете кого они, немецкие и шведские рыцари имели в виду? Нет не кабанов, прибалтов, к слову живых людей. Так что пусть радуются что их, пока, просто бьют и насилуют. Совсем "весело" будет когда на них вновь будут устраивать охоту.Александр Пятнистый"Когда придет то времечко, скорей приди, желанное"...(С)Комментировать
Свежие комментарии