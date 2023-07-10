На востоке Москвы появится новый авиазавод

ВК

Вячеслав Кудрявцев

Не Москва со своими Хуевыми фабриками а СИБИРЬ со своими ЗАВОДАМИ спасла РОДИНУ!!!!!!!ДУМАЙТЕ ДУМАЙТЕ.Припервом же шухере москвичи как в октябре 41 так дриснут ,что ни один СМЕРШ не поймает!!!!!!