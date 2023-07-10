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На востоке Москвы появится новый авиазавод

На востоке Москвы появится новый авиазавод

Соглашение о создании авиационного завода в Москве подписали мэр столицы Сергей Собянин, зампред правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
Не Москва со своими Хуевыми фабриками а СИБИРЬ со своими ЗАВОДАМИ спасла РОДИНУ!!!!!!!ДУМАЙТЕ ДУМАЙТЕ.Припервом же шухере  москвичи  как в октябре 41 так дриснут ,что ни один СМЕРШ не поймает!!!!!!
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