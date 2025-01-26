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Известная одесская писательница Виктория Колтунова столкнулась с беспределом ТЦК

Известная одесская писательница Виктория Колтунова столкнулась с беспределом ТЦК

На своей страничке в социальной сети она написала, что ее сына схватило ТЦК, после чего вывезли за город и, хотя у него все документы о том, его мать и его жена инвалиды 2 группы, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив что он умер.

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