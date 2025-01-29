Выяснилась судьба задержанных в Тунисе русских: Их распределили по тюрьмам

Одиннадцать граждан России, задержанных в Тунисе, отправили по трём тюрьмам.Еще в прошлом году группа из одиннадцати русских туристов отправилась в поселение Хайдра в Тунисе, что расположено недалеко от границы с Алжиром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии