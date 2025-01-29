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Выяснилась судьба задержанных в Тунисе русских: Их распределили по тюрьмам

Выяснилась судьба задержанных в Тунисе русских: Их распределили по тюрьмам

Одиннадцать граждан России, задержанных в Тунисе, отправили по трём тюрьмам.Еще в прошлом году группа из одиннадцати русских туристов отправилась в поселение Хайдра в Тунисе, что расположено недалеко от границы с Алжиром.

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