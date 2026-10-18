Animals — Ты смотри, собака двух котят греет! — говорили люди. После чего отворачивались и уходили.
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Свежие комментарии
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Спасибо за спасение собаки Белочки и осиротевших котят!!!!Хорошо, что мама и пап девочки Лапочки приняли их!!!!Но как жаль погибшую кошечку-маму, аж до слёз. СВЕТЛАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!!!!
Спасибо, дорогой мой ЧЕЛОВЕК!
Вот реву теперь. всех неприкаянных жалко.
Спасибо, Олег за ваши добрые рассказы!