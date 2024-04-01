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«Звёздная» помощь Крокус Сити Холл: SHAMAN доказал преданность Родине делом, а Киркоров опять ошибся дверью

«Звёздная» помощь Крокус Сити Холл: SHAMAN доказал преданность Родине делом, а Киркоров опять ошибся дверью

Ситуация с «Крокус Сити Холл» лишний раз показала, кто с Родиной, а кто для россиян «и не друг и не враг, а так».

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Комментарии
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Галина Друзина
Да терпеть не навижу Киркорова, после &quot;розовой кофточки&quot; и утверждаюсь, что незря, чем старше он становится, тем всё тупее становится. Иуда.
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13 час.
N
Nata
а нашим по грамоте выдали. Орлы! Птицам, как известно, деньги не нужны. Наши ребятки работать пошли от скуки.
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10 час.

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