«Звёздная» помощь Крокус Сити Холл: SHAMAN доказал преданность Родине делом, а Киркоров опять ошибся дверью

Ситуация с «Крокус Сити Холл» лишний раз показала, кто с Родиной, а кто для россиян «и не друг и не враг, а так».
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