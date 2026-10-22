Курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже опустился до 2,9543 рубля, юань — до 4,4341 рубля за 10 единиц, а российский рубль укрепился до 3,646 рубля за 100.
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