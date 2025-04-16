Дмитрий Патрушев призвал разрабатывать экологичные и маневренные мусоровозы в России

Заседание по инциденту №58, посвященному вопросам организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), прошло 15 апреля под руководством заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева.
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