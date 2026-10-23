Главный тренер « Денвера » Дэвид Адельман поделился своими мыслями после поражения в игре с «Оклахомой» (84:96), где лидер «Наггетс» Никола Йокич выдал 13 очков при 5 из 19 с игры.
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