Кто родился 7 февраля

Патрик Линтон Аллен (74 года), генерал-губернатор Ямайки. Работал школьным учителем. Занимал пост главы управления образования Церкви адвентистов седьмого дня на Ямайке, Багамских и Каймановых островах и островах Теркс и Кайкос.
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