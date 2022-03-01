«Милан» 7 матчей не проигрывает, «Интер» 5 игр не побеждает. «Нерадзурри» не забивают 4 матча подряд

«Милан» 7 матчей не проигрывает, «Интер» 5 игр не побеждает. «Нерадзурри» не забивают 4 матча подряд

«Милан» и «Интер», сыграв 0:0 в полуфинале Кубка Италии, продлили свои серии результатов. «Россонери» не проигрывают на протяжении 7 матчей.

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