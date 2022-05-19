Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

У «Челси» 1 победа за 6 последних матчей

У «Челси» 1 победа за 6 последних матчей

«Челси» одержал лишь одну победу за последние шесть встреч. Команда Томаса Тухеля сегодня не сумела обыграть «Лестер» (1:1) в перенесенном матче 37-го тура АПЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх