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Царьград

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Rillet привлек $100 млн на ИИ-бухгалтера и стал "единорогом"

Rillet привлек $100 млн на ИИ-бухгалтера и стал "единорогом"

Стартап Rillet привлек 100 миллионов долларов венчурного финансирования на свою ИИ-бухгалтерскую платформу.

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