Что случилось ночью, 22 июля 2024 года

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который принадлежит к республиканцам и представляет в нижней палате штат Луизиана, призвал действующего президента-демократа Джо Байдена главы Белого дома.
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