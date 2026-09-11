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ЦБ: Прогноз по инфляции и ВВП ухудшен

ЦБ: Прогноз по инфляции и ВВП ухудшен

Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз инфляции на 2026 год с 6,2 до 6,6% и одновременно снизили ожидаемый рост ВВП с 0,6 до 0,5%.

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