НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Миңнеханов нефтьчеләргә Татарстан үсешенә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде

Миңнеханов нефтьчеләргә Татарстан үсешенә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов ТР Хөкүмәте Йортында узган киңәшмәдә искә төшергәнчә, ел саен сентябрьнең беренче якшәмбесендә Россиядә нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә, һәм тармак предприятиеләренә республиканың социаль-икътисади үсешенә зур өлеш керткәннәре өчен рәхмәт белдерде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым