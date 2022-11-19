Российские туристы обошли немцев и британцев по количеству поездок в Анталью этим летом

Управление культуры и туризма Антальи подсчитало, сколько человек отдохнули на курорте этим летом. Вопреки ожиданиям, россияне с показателем 2,82 млн человек возглавили топ стран, представители которых чаще всего ездили в Турцию в минувшем сезоне.