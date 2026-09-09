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Газета.ру

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Independent: интервальная ходьба укрепляет мышцы и сердце при слабых суставах

Independent: интервальная ходьба укрепляет мышцы и сердце при слабых суставах

Людям, которым противопоказаны высокие ударные нагрузки на суставы, может подойти интервальная ходьба — японский метод тренировок, предполагающий чередование медленного и быстрого темпа.

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