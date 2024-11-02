Собаку не пустили в поезд. То ли, хозяин не оформил документы вовремя, то ли не купил правильный билет.
Русский Хатико
Комментарии
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В С
И что это - "Ржака" ? Кошмар какой то.
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14 час.
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Собаку не пустили в поезд. То ли, хозяин не оформил документы вовремя, то ли не купил правильный билет.
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