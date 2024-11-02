РЖАКА
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РЖАКА

187 548 подписчиков

Русский Хатико

Русский Хатико

Собаку не пустили в поезд. То ли, хозяин не оформил документы вовремя, то ли не купил правильный билет.

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Комментарии
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В С
И что это - &quot;Ржака&quot; ? Кошмар какой то.
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