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Царьград

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Канада предложила создать группу по борьбе с обходом санкций против России: США выступили против

Канада предложила создать группу по борьбе с обходом санкций против России: США выступили против

США заблокировали предложение Канады в G7 о создании специальной группы, которая занялась бы расследованием обхода антирусских санкций.

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Комментарии
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Eduard
Мы предлогаем очистить от мигрантов земли Канады и вернуть их кореным жителям индейцам.Гнать из Кмнады англо-французских крыс! Это чужая территория!
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20 час.
Eduard
Колония Англии рот открыла!
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20 час.
Eduard
Я признаю Канаду штатом США!
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20 час.
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