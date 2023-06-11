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Биолог Баранова рассказала, почему участились случаи нападения акул на людей

Биолог Баранова рассказала, почему участились случаи нападения акул на людей

Популяция акул сократилась, но количество нападений на людей увеличилось. Об этом сообщила известный биолог, профессор профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона Анча Баранова, комментируя недавний случай гибели россиянина во время купания на побережье Красного моря в районе Хургады.

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