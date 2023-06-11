Биолог Баранова рассказала, почему участились случаи нападения акул на людей

Популяция акул сократилась, но количество нападений на людей увеличилось. Об этом сообщила известный биолог, профессор профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона Анча Баранова, комментируя недавний случай гибели россиянина во время купания на побережье Красного моря в районе Хургады.
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