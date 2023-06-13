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Артиллеристы Северного флота уничтожили отступающую из-за под Артемовска бронетехнику ВСУ

Артиллеристы Северного флота уничтожили отступающую из-за под Артемовска бронетехнику ВСУ

Группа украинских военнослужащих после неудачной атаки на Артемовском направлении решила отступить. Артиллеристы Северного флота России уничтожили их уходящие бронетранспортеры, сообщило РИА «Новости».

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