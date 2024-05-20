Reuters: жизнь президента Ирана Эбрахима Раиси находится под угрозой после крушения вертолета

Воздушное судно с главой страны на борту совершило жесткую посадку 19 мая на северо-востоке Ирана.Жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана могут находиться под угрозой после жесткой посадки вертолета на северо-западе страны.