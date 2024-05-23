Как отбить подругу у подруги: гуманные способы и рекомендации

К женской дружбе у всех разное отношение. Одни люди уверяют, что девушки не умеют дружить, другие же говорят, что та персона, которая не верит в искренность женских взаимоотношений, никогда не сможет проверить ее на себе.
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