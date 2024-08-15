WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков"

Global Look Press/Danish Defense Ministry/XinHua Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", но после того, как ЦРУ узнало о нем, он попытался отменить решение, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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