WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков"

Global Look Press/Danish Defense Ministry/XinHua Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", но после того, как ЦРУ узнало о нем, он попытался отменить решение, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.