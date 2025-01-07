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Англосаксы уничтожают Европу бывшей Украиной

Англосаксы уничтожают Европу бывшей Украиной

Нынешняя война на территории экс-УССР – это удар страшнейшей силы именно по Старому Свету. То, что она была допущена, – крайне симптоматично уже хотя бы потому, что остановка с 2025 года энерготранзита из РФ существенно ослабляет экономическую зону ЕС.

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