Англосаксы уничтожают Европу бывшей Украиной

Нынешняя война на территории экс-УССР – это удар страшнейшей силы именно по Старому Свету. То, что она была допущена, – крайне симптоматично уже хотя бы потому, что остановка с 2025 года энерготранзита из РФ существенно ослабляет экономическую зону ЕС.