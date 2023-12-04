Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Хозяйка растерянно разводила руками, муж отказался «вешать» рулонные шторы. И тому было причина

Хозяйка растерянно разводила руками, муж отказался «вешать» рулонные шторы. И тому было причина

Как было дело Сидела с подругами на кухне, разговор зашёл о модных нынче рулонных шторах. Недолго думая, решили заказать в интернете.

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Комментарии
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А
Алексей
Проще вернуть,и заказать нужный размер😁.Что лично я и сделал.😁😁😁
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14 час.
Владимир Аверков
статья для кретинов?...любой нормальный мужик такое легко сделает!...но проще,согласен,просто ПОМЕНЯТЬ....и сделать это должен тот,кто давал размеры...
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8 час.

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