В Китае осмеяли обвинения Трампа о вмешательстве КНР в выборы в США

Пользователи китайских социальных сетей отреагировали насмешками, скептицизмом и беспокойством после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Пекин во вмешательстве в выборы в США, пишет 17 июля газета South China Morning Post.
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