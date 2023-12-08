Раньше, надо понимать, была разрешена. Ну так надо найти того, кто разрешил, и объявить его иноагентом.
В ГосДуме «травлю» в школах хотят запретить законодательно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
САША ЛЕПАЕВ
разве в думе сидят люди те которые должны бороться за народ. сомневаюсь. там сидят и придумывают разную чушь.это напоминает. со сказки. иди туда не знаю куда принеси то не знаю что. так и наши депутаты.
Ответить
9 час.
Леонид Никулин
ну -ну????
Ответить
9 час.
Евгений Петров
Лавров уже сказл
Ответить
4 час.
Свежие комментарии