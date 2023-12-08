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В ГосДуме «травлю» в школах хотят запретить законодательно

В ГосДуме «травлю» в школах хотят запретить законодательно

Раньше, надо понимать, была разрешена. Ну так надо найти того, кто разрешил, и объявить его иноагентом.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
разве в думе сидят люди те которые должны бороться за народ. сомневаюсь. там сидят и придумывают разную чушь.это напоминает. со сказки. иди туда не знаю куда принеси то не знаю что. так и наши депутаты.
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9 час.
Леонид Никулин
ну -ну????
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9 час.
Евгений Петров
Лавров уже сказл
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4 час.

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