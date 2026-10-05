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Царьград

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«Уральский трубник» в третий раз взял Кубок Губернатора, собрав 20 тысяч зрителей

«Уральский трубник» в третий раз взял Кубок Губернатора, собрав 20 тысяч зрителей

Молодёжная команда «Уральский трубник» из Первоуральска выиграла домашний Кубок Губернатора Свердловской области по русскому хоккею, опередив новосибирский «Сибсельмаш‑2» и кировскую «Родину‑2».

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