Сергей Бабуров из 'Кофейного навигатора' представил анализ кофейного рынка Москвы в 2024 году

Столица России Москва потребляет всё больше кофе - зафиксирован значительный рост кофейного рынка. Согласно отчету "Кофейного навигатора", число кофейных точек увеличилось на 9,5% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 6500.
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