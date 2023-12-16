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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Истомин: «Вся группа готова к Кубку Содружества не на 100 процентов. Возьму вину на себя, это мой методический просчет»

В группе Истомина тренируются Даниил Серохвостов, Карим Халили, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.

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