Американские власти понимают, насколько сильны связи между РФ и КНР, заявил эксперт

Американские власти понимают, насколько крепки связи между Россией и Китаем. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин на совместной конференции дискуссионного клуба «Валдай» и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете (ВКПУ) в Шанхае.