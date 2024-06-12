Министр обороны Германии Борис Писториус представит новый план для введения обязательной воинской службы, который будет включать в себя обязательное анкетирование молодых людей на предмет их желания и возможностей служить в бундесвере.
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