Трамп заявил об очень успешном разговоре с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел разговор с Владимиром Путиным.«Я только что провел очень успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
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